İmamoğlu’na Yönelik Diploma İnceleme Raporu Ortada

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmanın detaylarıyla devam ediyor. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından oluşturulan üç kişilik heyet, savcılığın istediği inceleme raporunu tamamladı.

GEÇİŞ KONTENJANLARINDAN ŞÜPHELER VAR

1990 yılında yapılan yatay geçişlerle ilgili olarak, 27 Haziran 1990 tarihli İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısında, 1990-1991 eğitim-öğretim yılı için belirlenen Türkçe ve İngilizce bölümlerine dair kontenjanların detayları raporda yer aldı. Ancak raporda, “60 kişilik kontenjan bulunduğu, bu kontenjanın hangi aşamada, hangi makam tarafından artırıldığı tespit edilemedi” ifadeleri dikkat çekti. İlanda belirtilen 60 kişilik kontenjanın, 12 Eylül 1990 tarihinde yapılan bir toplantıda 80’e çıkarıldığı ve bazı kontenjanlardan azaltma yapılırken, diğerleri için artırma kararının alınması da raporda vurgulandı.

GEÇİŞ BAŞVURULARI ŞÜPHELİ

Raporda, yurt içi ve yurt dışından yapılan geçiş başvurularının kabulüne dair belirsizlikler ortaya konuldu. “Ancak her iki programa da kaç öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunduğu, reddedilenlerin gerekçeleri anlaşılamamıştır” denildi. Yine bazı öğrenci isimlerinin, farklı yazı karakterleri kullanılarak değiştirilmesi de dikkat çekti.

HATALI İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararlarında dikkat çeken hususlar tespit edildi. Özellikle hangi öğrenci listesinin ne şekilde düzenlendiği konusunda şüphelerini artıran ifadeler belirtildi. “Yatay geçiş işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasına dair veri ulaşılamadı” şeklindeki ifadeler raporda yer aldı.

ŞARTLARI SAĞLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Söz konusu yönetmelikte belirtilen koşullara uymayan pek çok öğrencinin geçiş süreçleri hakkında da bilgiye yer verildi. Örneğin, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, ilgili yönetmeliğe göre bazı öğrencilerin, belirtilen akademik başarı koşullarını sağlamadan geçiş yaptığını kaydetti. Raporda, “İngilizce İşletme programına yatay geçiş yapan öğrencilerin anadil seviye sınavlarından geçtiklerine dair belge bulunamadı” ifadelerine dikkat çekildi.

REFERANS GÖSTEREN ADAYLAR

İnceleme raporunda, yurt dışı yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, süreçte yer alan akademik kadro ve yöneticileri referans gösterdiği kaydedildi. İlgili yönetmelik gereği sunulan belgelerde, bazı hatalı işlemlerin yapıldığı da raporda vurgulandı.

GEÇMİŞİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Raporda, 1987 ile 1992 yılları arasında üniversiteye yaptığı geçiş taleplerinin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek “1990 yılında yapılan yatay geçişlerde tüm başvuruların eş değerliklerinin araştırılması uygun olacaktır” yorumu yapıldı.

DİPLOMA İPTALİNE GİDEN SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma suçlamasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma sürecinde savcılığa ifade verdi. İstanbul Üniversitesi ise, İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptali kararını duyurmuştu.