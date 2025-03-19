İmamoğlu’na Yönelik İki Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İKİ AYRI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki farklı soruşturma açtı. Bu soruşturmalar, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması çerçevesinde Kent Uzlaşısı kapsamında ve Medya A.Ş ile bağlantılı olarak “Çıkar amaçlı suç örgütü kurma” suçlamasıyla gerçekleştirildi. Açılan soruşturmalar doğrultusunda toplamda 106 kişinin gözaltına alınması yönünde karar verildi.

GÖZALTI VE YAKALAMA KARARLARI

Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun sabah saatlerinde gözaltına alındı. 106 kişiden 87’sinin gözaltına alındığı belirtilirken, kalan kişilere ilişkin olarak savcılığın yakalama kararı çıkardığı öğrenildi. İmamoğlu’na yönelik başlatılan bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden biri de Acun Ilıcalı’nın eski bacanağı olan futbolcu Merthan Açıl oldu.

İHALELERİN DETAYLARI

Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl ile evli ve Acun’un ekibi Hull City’de görev yapıyor. Açıl’ın, 2019 yılından itibaren kurduğu reklam şirketi aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ardışık ihaleler aldığı ortaya çıktı. Ancak, gözaltı kararı bulunan Açıl’ın İngiltere’de bulunduğu için gözaltına alınamadığı bildirildi. Ayrıca, Medya A.Ş’de çalışan Emrah Bağdatlı’nın da yurt dışında olması sebebiyle gözaltına alınamadığı ifade ediliyor.