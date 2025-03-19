İmamoğlu’na Yönelik Soruşturma ve Gözaltılar

İBB ÜZERİNDEN YAPILAN SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.’ye yönelik başlatılan “Yolsuzluk” ve “Kent uzlaşısı” soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişiler arasında Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yer alıyor.

SİYASİ YORUMLAR

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren siyasetçi Yavuz Değirmenci, Cumhurbaşkanı’nın “Turpun büyüğü heybede” ifadesine atıfta bulunarak, “İmamoğlu’nun gözaltına alınması sürpriz olmadı. Dün de diplomasi iptal edilmişti” yorumunu yaptı. Değirmenci, geçmişteki 35 yıl önceki yatay geçiş işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenerek, hukukun zorlandığını ve İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini belirtti. “Siyaset zaten ekip işidir. Kimse dokunulmaz değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Kim ne suç işlediyse bu suçlar açığa çıkartılır, ama bizim burada gördüğümüz şey siyasi bir operasyon yapılıyor” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE GÖZALTILAR

Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinin bu gözaltıları tetiklediğini ifade ederek, durumun siyasi dinamiklerle bağlantılı olduğunu vurguladı.