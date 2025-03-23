İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmada 48 Tutuklama

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında 89 şüpheliden 48’i, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu, tutuklandı. Ayrıca 41 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi bu kez reddedildi.

EYLEM VE GÖSTERİ YASAKLARI

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İstanbul’da uygulanan eylem ve gösteri yasağı daha önce 26 Mart’a kadar uzatıldı. Bu çerçevede İstanbul Valiliği, alınan önlemlere yeni tedbirler ekledi. Valilik, yaptığı açıklamada, eylem yasağının sona ereceği tarihe kadar kapalı olacak yolları belirtti. Açıklamada “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı.

Ayrıca, şu yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu: Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü, 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve E-5 D100 Karayolu.

İMAMOĞLU’NA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü saat 13’de toplanacağını bildirdi.