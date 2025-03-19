İmamoğlu’na Yönelik Soruşturmalara İYİ Parti’den Tepki

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma sürecini başlattı. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçuyla da sorgulanıyor.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI’NDAN TEPKİ

İmamoğlu’nun iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan sert bir yanıt geldi. Dervişoğlu, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması akılla hukukla açıklanabilecek bir şey değildir. Aslında Türkiye’nin huzuru hedef alınmaktadır” diyerek durumu kınadı. Dervişoğlu, “Bugün Türkiye’de hukuk ve demokrasi askıya alınmıştır” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: “Tarih aynılarını yapan darbecileri nasıl yazdıysa, bugün bu işe imza atanları da o şekilde yazacaktır. Gözü dönmüş bu iktidarın ve makam hırsına yenilmiş Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı ‘Korkma’ diye başlayan milleti susturmaya asla gücü yetmeyecektir. Bu Recep Tayyip Erdoğan tarafından işlenen anayasal suçtur.” Dervişoğlu, savcılara suç duyurusunda bulunarak bu durumu aziz millete şikayet etti. Ayrıca “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan bu karardan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

MUHALEFETE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Dervişoğlu, mevcut iktidarın uygulamalarının halkın iradesine darbe olduğunu savunan bir yaklaşım sergiledi. “Madem ki her şey cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan’ı o makamda tutmak için yapılıyor. O zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’ya göre tekrar aday olamayacağını ifade ederek, “Anayasa’yı tanımazlık devam ederse, muhtemel adayların tasfiyesine benzer uygulamalar sürerse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir” diye ekledi. Son olarak, muhalefetin Meclis çoğunluğunu ele geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.