İmamoğlu’na Yöneltilen Suçlamalar ve Soruşturma Detayları

SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 87 kişinin ifade işlemleri işlemeye başladı. İmamoğlu ve diğer şüphelilere “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu soruşturma, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’na iki ayrı soruşturmadan toplamda yedi suçlama yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi diğer tanınmış isimler de yer alıyor.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Salı sabahı gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınanlar arasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi gibi önemli isimler bulunuyor. Bu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde ifade veriyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu ve bazı isimler hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması da bulunuyor. İBB’ye yönelik başlatılan bu soruşturma, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, kamuoyu bu süreçten doğacak sonuçları ilgiyle bekliyor.