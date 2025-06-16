İmamoğlu’na Ziyaret, Şaibeli İddialar

KILIÇDAROĞLU’NDAN İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etmesi sonrası, şaibeli kurultay iddiaları etrafında birçok iddia gündeme geldi. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede nelerin konuşulduğu merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir açıklama geldi.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU VE AÇIKLAMALAR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan CHP lideri Özgür Özel, duruşma sonrasında gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Özel, “Ekrem Bey, ‘Ben divan başkanı olarak kurultayda bir şaibe görmedim, siz genel başkan olarak gördünüz mü?’ diye soruyor. Genel başkan da ‘Öyle şey olur mu, ben video çekip, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim’ demiş.” şeklinde ifade etti.