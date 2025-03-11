İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Mesajı

İMAMOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programın bir bölümünde, 5 Şubat’ta kalp kapakçığındaki sorun sebebiyle ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini ifade eden İmamoğlu, “Henüz görüşemedik” dedi.

GÖRÜŞME TALEBİ VE GEÇMİŞ OLSUN İLETİLERİ

İmamoğlu’nun konuya dair sözleri şöyle: “Ben sayın Devlet Bahçeli’ye buradan da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. İki kez kendilerine doğru bir noktadan geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Müsait olurlarsa da görüşme arzumu ilettim. Ama henüz görüşemedik. Fakat ben kendisine o dönemde iki kez geçmiş olsun dileğimi ilettim.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR TELEFONLARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla sonuçlanan ziyaretlerin ardından İmralı Heyeti’nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Demokrasi ve Progress (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı ayrı ayrı arayarak teşekkür ettiği öğrenildi. Bahçeli, ilerleyen günlerde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de telefon görüşmeleri yaptı.