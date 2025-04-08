İmamoğlu’ndan gençler için adalet çağrısı!

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI VE GENÇLERE YAPILAN ZULÜM

Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki gösterilerde gözaltına alınan 301 genç ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, “Öğrencilere, geleceğimiz ve her biri birer pırlanta olan gençlere yapılan tarifsiz zulme dayanmak mümkün değil. Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı. Bu yapılanların yalnızca 301 gence değil; atanamayan, mülakatta elenen, hakkı yenen, üç kuruşa muhtaç edilen tüm gençlere ve ülkenin gençlerine yönelik olduğunu belirtti. Ülkeyi yönetenlerin gençleri korkuyla sindirmeye çalıştığını ve millete korku salma peşinde olduklarını söyledi. “Geleceğin gençlere emanet edildiği noktadan buralara gelmek utanç vericidir” diyerek adaletin durumunu sorguladı.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA YAPILAN ELEŞTİRİLER

İmamoğlu, adaletten sorumlu kişilerin her gün “yargı bağımsızdır” demesini eleştirerek, “Hadi oradan! Yargının gerçekten hür ve bağımsız olduğu bir ülkede her gün bu hatırlatılır mı?” dedi. Gençlere siyasi yasak getirmek amacıyla iddianame düzenlemenin, korkunun bir işareti olduğunu belirtti ve buna tepki göstererek “Yazıklar olsun size!” ifadelerini kullandı. “Vicdan yoksunu, adalet duygusundan nasibini almamış, korkuyla hareket eden bir avuç insan, günlük, saatlik, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor” dedi.

GENÇLERE DAVET VE SORUMLULUK

İmamoğlu, YÖK ve diğer yöneticilerin gençleri korkutmaya çalıştığını ifade ederek, bu sürece sorumsuzca yaklaşanlara da eleştirilerde bulundu. “Bu millet önüne gelecek ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak. Zerre kadar şüphem yok” dedi. Ayrıca, “Her olayda Cumhurbaşkanını savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum” diyerek adaletin giderek eridiğini vurguladı. “Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz” diye ekledi. TBMM’deki partilere ve milletvekillerine çağrıda bulunarak, gençlere yönelik zulme karşı harekete geçmelerini istedi. “Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin” şeklinde bir mesaj verdi.