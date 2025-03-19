İmamoğlu’ndan Gözaltı Öncesi Açıklama: Yılmayacağım

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilmek için hazırlıklar yapan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun evine gelen polis ekipleri, konutunda arama yapıyor.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce kısa bir açıklama yaptı. Kıyafetlerini giyindiği sırada “Yüzlere polis kapıma yığdılar” diyerek durumu değerlendiren İmamoğlu, “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.

İMAMOĞLU’NUN İRADI VE MÜCADELESİ

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıya olduklarını belirten İmamoğlu, “Yılmayacağım” ifadesini kullanarak, “Bilmelerinizi isterim, hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” şeklinde konuştu.