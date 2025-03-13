İmamoğlu’ndan İstanbul Üniversitesi İle İlgili Açıklama

İMAMOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’da yaptığı konuşmada, “Bugün alelacele, bir kez daha İstanbul Üniversitesi’ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine, üniversiteyi baskılama sürecine devam etmiş. Buraya gelirken öğrendim,” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, 2020’de bu raporu veren Dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse’nin üzerindeki baskılara dikkat çekerek, “Öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki, yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı,” ifadelerini kullandı.

CEKETİ ÇIKARTTI VE SLOGANLARA YANIT VERDİ

Yurttaşlar, “Ceketini çıkart” sloganları attığında ceketini çıkaran İmamoğlu, kollarını sıvayarak, “Size söz iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek, bu kollar hep sıvalı kalacak. Hiç endişeniz olmasın,” diyerek sözlerine başladı. İmamoğlu, kendisine yönelik korkunun yüksek olduğunu belirterek, “İmamoğlu’ndan korkuyor. O kadar korkuyor ki, bu korku açıkçası her daim onu tedirgin ediyor. Benimle çağrılarıma rağmen Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti de yok,” dedi.

BASKILARIN SONUCU: İSTİFA

İmamoğlu, Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse’nin istifa etmesine neden olan durumu değinerek, “Bu süreci çok kısa anlatacağım. Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne fakültem tarafından, ‘İmamoğlu’nun yatay geçişi her yönüyle uygundur’ raporu verilmiştir,” dedi. Bu raporun daha önce verildiğini belirten İmamoğlu, “2020’de bu raporu veren dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse’ye öyle baskı yaptılar ki, yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı,” diye ekledi.

İmamoğlu, sözlerine devam ederek, “Dertleri Ekrem’in diplomasını iptal ettirmek. Bu kötü akıl, bu cumhurbaşkanının ürettiği korku ikliminin sonucudur. Yılların bilim insanına bunu yaptırdılar. Allah sizi ıslah etsin,” ifadesini kullandı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 572 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, “Buradan sormam gerekiyor: Bir fakülte dekanı böylesi bir baskıyla istifa ettirilirken, sayın İstanbul Üniversitesi Rektörü 7 Ekim 2024’te bir rapor imzalayıp gönderdin. Bu raporda Ekrem İmamoğlu için ‘1990 yılındaki geçiş şartlarını karşılamıştır’ dedin,” dedi.