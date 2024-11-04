İmamoğlu’ndan Kayyum Atamalarına Tepki Açıklaması

GÖREVDEN ALMALAR VE YERİNE ATANAN KAYYIMLAR

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu duruma ilişkin ilk yorumunu sosyal medya hesabında paylaştı. İmamoğlu, “İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor” diyerek süreci eleştirdi.

DEMOCRATİK İRADENİN ÖNEMİ

İmamoğlu, açıklamalarında daha önce aileleri barıştıran Ahmet Türk’ün, bir hafta içerisinde “terörist” olarak ilan edildiğini belirtti. “Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez” dedi.

KAHİRE’DEN DÖNÜYOR

BM Habitat toplantısı için Kahire’ye giden İmamoğlu, bu akşam Türkiye’ye döneceğini ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplayacaklarını açıkladı. İmamoğlu’nun açıklamaları, iktidar tarafından uygulanan politikaların eleştirilmesi bakımında önemli bir yer tutuyor.