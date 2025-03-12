İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş Açıklaması

EKREM İMAMOĞLU’nun AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlıyor. Son dönemde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, isim vermeden İmamoğlu’na eleştiriler yöneltmişti. Yavaş, belediye başkanlığını hedef alarak, “Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz” demişti. Bunun üzerine İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın sözlerinin kendisini incitmediğini belirtiyor ve “Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum.” şeklinde konuşuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HAKKINDAKİ İFADELER

Işık’ın yönelttiği “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şöyle bir tablo olur mu: siz, Mansur Bey ve Sayın Erdoğan?” sorusuna İmamoğlu, “Hayır, Mansur Bey’in öyle bir karar alacağını asla zannetmiyorum. Sonuçta ‘CHP’nin adayı benim adayımdır’ sözünü çoklu defa söylemiş bir yol arkadaşımızdır kendisi. Benim olmayacağı gibi onun da olmaz.” yanıtını veriyor. Bunun yanı sıra, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili iddialara da açıklık getiriyor. İmamoğlu, “Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte ‘Adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa’ diyerek kaygısını dile getirdiğinde çok net söyledim: Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah’ın emri de değil. Resmi olarak YSK’ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz.” sözleriyle düşüncelerini ifade ediyor.