İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’ın Tavrına Dair Açıklama

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İmamoğlu, Özel ve Yavaş ile gerçekleştirdiği üçlü zirveye dair basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme alarak kamuoyuna duyurdu. Yazıya göre, İmamoğlu, “Aday mısınız?” sorusuna, “Önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” diyerek karşılık verdi. Yakın bir zamanda yeni bir açıklama yapacağını belirten İmamoğlu, Yavaş’ın bakış açısını aktarırken, “Yavaş, önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirerek partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına dair cümleler kurdu. Memleket ve millet adına süreci destekleyeceğine inanıyorum” şeklinde ifade etti.

ADAYLIK KONUSUNDA BELİRSİZLİK

İmamoğlu, “23 Mart’ta ön seçim olacak. Aday mısınız?” sorusunu, “Günün sonunda önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Arkadaşlarımızla son süreçleri derleyip hem sizlerle hem kamuoyuyla duygularımızı yakın zamanda paylaşabiliriz” şeklinde yanıtladı. Konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine, “Yani, aday olacaksınız. (Gülüyor) Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar. Ama bakışımızı belirleyeceğiz elbette” dedi.

TOPLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İmamoğlu, “Üçlü toplantı yaptınız. Mansur Yavaş’ın tavrı tam olarak nedir?” sorusuna ise, “Yavaş, önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar” cevabını verdi.