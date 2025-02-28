İmamoğlu’ndan Öcalan’ın Çağrısına İlk Yanıt

ÖCALAN’IN MESAJI

İmralı Adası’nda tutuklu olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti vasıtasıyla örgüte silah bırakma ve kendini feshetme yönünde çağrı yaptı. Bu mesaj, dün kamuoyuyla paylaşıldı. Öcalan, açıklamasında “Teori, program, strateji ve taktik olarak reel-sosyalist sistemin etkisinde kalan PKK, 1990’larda bu sistemin çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülmesi, ifade özgürlüğündeki gelişmelerle anlam yoksunluğuna yol açtı. Ömrünü tamamladı ve feshini gerekli kıldı,” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU’NDAN YORUM

Öcalan’ın çağrısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak sorumluluk tek tarafın değil, ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet, tüm yurttaşlarını kapsar. Geçmişin acılarından ders çıkararak geleceği barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi.