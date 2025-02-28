İmamoğlu’ndan Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısı

ABİDELER ÇEVRESİNDEKİ ÇAĞRI

İmralı Adası’nda tutuklu olan PKK lideri Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti aracılığıyla örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu mesaj, dün kamuoyuna duyuruldu. Öcalan’ın açıklaması içerisinde, “Teori, program, strateji ve taktik olarak reel-sosyalist sistemin etkisinde kalan PKK, 1990’larda bu sistemin çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülmesi, ifade özgürlüğündeki gelişmelerle anlam yoksunluğuna yol açtı. Ömrünü tamamladı ve feshini gerekli kıldı,” şeklinde ifadeler yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN DEĞERLENDİRME

Bu çağrının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak sorumluluk tek tarafın değil, ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir. Cumhuriyet, tüm yurttaşlarını kapsar. Geçmişin acılarından ders çıkararak geleceği barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi.