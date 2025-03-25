Haberler

İmamoğlu’ndan Saraçhane Mitingine Özel Paylaşım

EKREM İMAMOĞLU’NDAN MITİNG PAYLAŞIMI

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu üzerinden Saraçhane’de gerçekleşen mitingin görüntülerini paylaşarak, “Umut burada!” ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşılık olarak yüz binlerce vatandaş Saraçhane’de toplandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GÖSTERİLDİ

Mitingin sona ermesinin ardından Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Saraçhane’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı ve bu paylaşımda “Umut burada!” notunu ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Güney Kore’de Motosikleti Yutan Dev Çukur

Seul'deki bir otoyolda oluşan dev çukur, bir motosikleti yutarken, yaralanan bir otomobil sürücüsü de oldu. Çökmenin nedeni su borusunun patlaması olarak açıklandı.
Haberler

Seul’de Otoyolda Dev Çukur Oluştu

Seul'de bir otoyolda oluşan 20 metre çapında ve 30 metre derinliğindeki dev çukur, hareket halindeki bir motosikletin düşmesine neden oldu. Sürücü için arama çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.