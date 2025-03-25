İmamoğlu’ndan Saraçhane Mitingine Özel Paylaşım

EKREM İMAMOĞLU’NDAN MITİNG PAYLAŞIMI
Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu üzerinden Saraçhane’de gerçekleşen mitingin görüntülerini paylaşarak, “Umut burada!” ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşılık olarak yüz binlerce vatandaş Saraçhane’de toplandı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ GÖSTERİLDİ
Mitingin sona ermesinin ardından Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Saraçhane’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı ve bu paylaşımda “Umut burada!” notunu ekledi.