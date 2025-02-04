İmamoğlu’ndan Yavaş’ın Ön Seçim Açıklamasına Yanıt

CHP’NİN ÖN SEÇİM KARARI ÜZERİNE YORUMLAR

İmamoğlu, CHP’nin ön seçim kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ifadelerini değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı: “Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışması içerisindedir.”

DEMOKRATİK DEVRİMİ DESTEKLİYOR

İmamoğlu, bu demokratik devrimi yürekten desteklediğini belirtti. “Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz” açıklamasında bulundu.

GELECEĞİ UMUTLA GÖRME ZAMANI

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, “Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyup milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz.” dedi.

UMUTSUZLUKLA MÜCADELE

İmamoğlu, milletin umutsuzluğunun yalnızca ekonomik kayıplarla değil, ülkenin insan kaynağının kaybedilmesiyle ve geleceğin tehdit altına girmesiyle sonuçlanabileceğini vurguladı. “Treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. İmamoğlu, güçlü bir birleşimle iktidara yürüyeceklerinin altını çizdi.