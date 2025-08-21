Haberler

İmamoğlu’nun Adaylığı Tartışmalara Neden Oluyor

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI VE SİYASİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları doğrultusunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yaptığı açıklamada, “Ben olamazsam çıkarılan adayı desteklerim” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu ifade etse de, tutukluluk durumu sonrasında kulislerde farklı senaryolar gündeme gelmeye başladı.

SELİN SAYEK BÖKE’NİN ŞANSI

Gazeteci Sinan Burhan, TV100’de katıldığı programda önemli bir iddia ortaya attı. Burhan, “O zaman günün sürprizini söyleyeyim. CHP’nin adayı, Özgür Özel olmazsa Ekrem Bey’in de desteğini alarak Selin Sayek Böke olacaktır. Artık bu ismi sıklıkla duyacağız. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke’dir” ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADAYLIK İHTİMALI

Sinan Burhan, Özgür Özel’in adaylık ihtimaline ilişkin, “Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Kritik nokta şu; eğer Özgür Bey kazanacağına inanırsa aday olacak. Ancak aday olması için genel başkanlığı bırakmak zorunda. Bırakmazsa aday Böke’dir. Çünkü kaybederse genel başkanlığı da risk altına girecek” şeklinde konuştu.

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

