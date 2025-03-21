İmamoğlu’nun Adliyeye Sevk Tarihi Açıklandı

YENİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu’nun ifade verme işlemleri devam ederken, yeni bir gelişme meydana geldi.

ADLİYEYE SEVK İŞLEMİ GERÇEKLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun yarın adliyeye sevk edileceğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.” denildi.

İBB’ye ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik milli güvenlik ve yolsuzluk konu başlıklarında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu’nun ifadesinin alındığı bildirildi. İmamoğlu’nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aralarında Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 90 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürülerek işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.