Haberler

İmamoğlu’nun Ardından CHP Lideri Açıklama Yaptı

İMAMOĞLU’NDAN SONRA HAREKETLİ GÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi sona erdi. İmamoğlu’na destek olmak amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’da bir araya geldi.

CHP’Yİ SARAÇHANE’YE YÖNLENDİREN SÖZLER

Özel, “Ekrem başkan ‘Saraçhane size emanet’ dediği için biz Saraçhane’ye gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Özel, devamında “Saraçhane size emanet. Ekrem başkan, Saraçhane’de yalnız bırakmayalım dediği için, biz Saraçhane’ye gidiyoruz. Oradaki yöneticilerimizle durumu değerlendireceğiz. Umut ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu takdirde buraya gelip gelişmeleri takip edeceğiz.” şeklinde konuştu. Bekleme süresinin “1, 1 buçuk saatlik” olacağını belirtti. Ayrıca, İmamoğlu’nun “Bizim evimiz Saraçhane, evinize sahip çıkın” dediğini hatırlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Samsun Tekkeköy'de bir polis, aracında açtığı ateşle ağır yaralandı. 26 yaşındaki memur hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haberler

İBB Soruşturması ve İnce’nin MİT Eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'daki bir etkinlikte kalabalığa seslenerek MİT'i eleştirdi ve provokasyonların arkasında derin devlet olduğunu öne sürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.