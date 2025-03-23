İmamoğlu’nun Ardından CHP Lideri Açıklama Yaptı

İMAMOĞLU’NDAN SONRA HAREKETLİ GÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi sona erdi. İmamoğlu’na destek olmak amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’da bir araya geldi.

CHP’Yİ SARAÇHANE’YE YÖNLENDİREN SÖZLER

Özel, “Ekrem başkan ‘Saraçhane size emanet’ dediği için biz Saraçhane’ye gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Özel, devamında “Saraçhane size emanet. Ekrem başkan, Saraçhane’de yalnız bırakmayalım dediği için, biz Saraçhane’ye gidiyoruz. Oradaki yöneticilerimizle durumu değerlendireceğiz. Umut ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu takdirde buraya gelip gelişmeleri takip edeceğiz.” şeklinde konuştu. Bekleme süresinin “1, 1 buçuk saatlik” olacağını belirtti. Ayrıca, İmamoğlu’nun “Bizim evimiz Saraçhane, evinize sahip çıkın” dediğini hatırlattı.