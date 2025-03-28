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İmamoğlu’nun Avukatı Adli Kontrolle Bırakıldı

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GÖZALTI VE SAĞLIK KONTROLÜ SÜRECİ

Pehlivan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Pehlivan’ın serbest bırakıldığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE BEKLENTİLER

Soruşturmanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pehlivan’ın adli kontrol kapsamındaki yükümlülükleri bilinmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreçle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

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