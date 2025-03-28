İmamoğlu’nun Avukatı Gözaltına Alındı

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsamaktadır. İmamoğlu’nun avukatı olan Mehmet Pehlivan da bu kapsamda gözaltına alındı. Pehlivan, evinde yapılan operasyonla gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından ise İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

ŞİRKETLERE EL KOYULDU

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde toplam 12 şirkete el konuldu. El konulanlar arasında “BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi”, “SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi”, “Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi”, “Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi”, “3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi”, “Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi”, “Panoffect Medya Anonim Şirketi”, “Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi”, “MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi”, “Sim Medya Anonim Şirketi”, “Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi” yer almaktadır.