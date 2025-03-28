İmamoğlu’nun Avukatı Hakkında Gözaltı Kararı

MAHKEME SÜRECİ BAŞLIYOR

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde evinden gözaltına alındı. Pehlivan, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde iki suçtan gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin hemen ardından Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için götürüldü. Burada yapılan işlemler tamamlandıktan sonra, İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından, Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. Pehlivan’ın ifadesinin savcılıkta alınacağı bildirildi. Bu süreç, İmamoğlu’nun avukatı için büyük bir önem taşıyor ve gelişmeler merakla takip ediliyor.

İMAMOĞLU’DAN TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” şeklinde ifade etti.