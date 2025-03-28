İmamoğlu’nun Avukatı Pehlivan’ın İfadesi Alındı

İFADELER VE İDDİALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Pehlivan, İBB’ye yönelik “terör” soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan’ı nasıl tanıdığının sorulması üzerine, “Mehmet Ali Çalışkan’ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekalet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır.” dedi. Ayrıca, MASAK raporundaki Çalışkan’a 1 milyon 500 lira gönderdiği iddialarını da reddetti.

REFORM VAKFI İLE İLİŞKİSİ

Pehlivan, Reform Vakfı ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorusu üzerinde ise, İmamoğlu’nun avukatı olduğu için Vakfa üye olduğunu belirtti. Pehlivan, “Reform Vakfı’nın üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim.” diye konuştu. Bu bağlamda, soruşturmanın kendisine önceki soruşturmalardaki avukatlık faaliyeti ile ilgili açıldığını savunan Pehlivan, hakkındaki suçlamaları ise kabul etmedi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında bir soruşturma başlatıldı. MASAK raporunda Pehlivan ile İBB’ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı ile ilgili para hareketleri tespit edildiği öğrenildi. Pehlivan, soruşturma sürecinde gece saatlerinde gözaltına alındı ve Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Pehlivan hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.