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İmamoğlu’nun Babası Gözyaşlarına Boğuldu

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BAYRAM NAMAZI SONRASI DUYGUSAL ANLAR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da, İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. İmamoğlu’nun köyü Cevizli Köyü’nde, Özel’in, İmamoğlu’na “Özgürlük ve Erken Seçim” talebiyle imza kampanyası başlattığı kaydedildi.

BURUK BAYRAM DUYGU VE DİLEKLER

Baba Hasan İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti. “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal bir an yaşadı. “İlk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçiriyorum,” diye ekleyen Hasan İmamoğlu, duygularını ifade ederken zorlandı. “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık,” şeklinde konuştu.

OĞUL İLE GÖRÜŞME VE DUALAR

Hasan İmamoğlu, Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyareti anlatırken, “Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…” sözleriyle duygularını dile getirdi. Ayrıca, “Bu konuda bir duam vardır burada tekrarlamayacağım, o duayı şiddetle devam ettiriyorum,” şeklinde ifade etti.

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