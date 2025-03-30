İmamoğlu’nun Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

BAYRAMDA DUYGUSAL ANLAR

Bayram namazının ardından, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken gözyaşlarını tutamadı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Trabzon’da İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. İmamoğlu’nun köyü Cevizli Köyü’nde, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile birlikte bayram namazı kıldı. Özel, İmamoğlu için “Özgürlük ve Erken Seçim” talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYOR

Hasan İmamoğlu bayram namazı sonrası, gazetecilere buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” dediği sırada gözyaşlarını tutamadı. İlk kez bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirten Hasan İmamoğlu, bu durumun kendisi için zor olduğunu söyledi. “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık” diyerek duygularını aktardı.

HAK EDİLMEMİŞ BİR CEZA SÖYLEMİ

Hasan İmamoğlu, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyareti de değerlendirdi. Oğlunun durumunun gayet iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. “Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…” diyerek yaşanan durumu eleştirdi. “Bu konuda bir duam vardır burada tekrarlamayacağım, o duayı şiddetle devam ettiriyorum” diye ekledi.