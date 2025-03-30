İmamoğlu’nun Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

İMAMOĞLU AİLESİ BAYRAMI BURUK GEÇİRDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İmamoğlu ailesiyle Trabzon’da bir araya geldi. Cevizli Köyü’nde gerçekleştirilen bayram namazına Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile birlikte katıldı. Özel, bu toplantıda “Özgürlük ve Erken Seçim” talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

BURUK DUYGUYLA KONUŞTU

Baba Hasan İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” dediği anda duygusal anlar yaşadı. Bayramı ilk kez oğlundan ayrı geçirdiğini dile getiren Hasan İmamoğlu, “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık” şeklinde konuştu.

Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyareti soran gazetecilere Hasan İmamoğlu, “Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu… Bu konuda bir duam vardır burada tekrarlamayacağım, o duayı şiddetle devam ettiriyorum” şeklinde yanıt verdi.