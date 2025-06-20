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İmamoğlu’nun Babasına Ait Arazi Araştırıldı

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak yeni bir durum ortaya çıktı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait arazide jandarma ekipleri akşam saatlerinde arama gerçekleştirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DETAYLI OLDU

Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde bulunan arazide yaklaşık iki saat süren kapsamlı bir inceleme yaptı. Arama yapılan alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken, bir iş makinesi de bölgeye gönderildi. Hasan İmamoğlu’na ait arazide, Nisan ayında da jandarma tarafından bir arama faaliyetinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

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