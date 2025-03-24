İmamoğlu’nun Cezaevine Gidilirken Çekilen Fotoğrafı Ortaya Çıktı

İMAMOĞLU’NUN CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne götürülürken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ellerinde kelepçe olmaması dikkat çekti. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Silivri Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlarla İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

CEZAEVİNE GİRİŞ ANLARI

İmamoğlu’nun Silivri Marmara Cezaevi’ne giriş anlarına dair görüntüler de gün yüzüne çıktı. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İmamoğlu, mahkeme sonrası saat 16.00 sıralarında cezaevine getirildi. Ellerinde kelepçe olmaması, kamuoyunun dikkatini çekti.

İMAMOĞLU’NDAN MEKTUP

Cezaevinden paylaştığı ilk mektubunda İmamoğlu şu sözlere yer verdi; “Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun. Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum. Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz.”

İmamoğlu, mektubunun devamında “Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız. Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok.” sözlerini vurguladı. Akşam saatlerinde tüm meydanlarda ve Saraçhane’de insanları izlemeye devam edeceğini belirterek, gençlere çağrıda bulundu; “Çatışmalardan uzak durun. Güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın.” diyerek, “Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.” ifadelerini kullandı.