İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Kesinleşti

CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun zamandır beklenen cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için ‘demokratik’ süreç tüm hızıyla sürüyor. Tek adaylı olarak gerçekleşecek bu “demokratik” yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için düzenlenecek ön seçimde yer alacağı kesinleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili detaylar paylaştı.

ÖN SEÇİM HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Çiftci, yazılı bir açıklamayla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ön seçim sürecinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak için Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini açıkladı. Çiftci, bu kurulun başkanlığını üstleneceğini ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk’ün de kurulda görev alacağını duyurdu.

İMAMOĞLU’NUN KATILIMI ONAYLANDI

Ayrıca Çiftci, seçim takviminde belirtilen bilgilere göre ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basımına 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını açıkladı. Çiftci, “23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15’inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir” diye belirtti.