İmamoğlu’nun Danışmanı Ertan Yıldız Gözaltında

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Bu operasyon, belediyenin tarihindeki ilk gözaltı olma özelliği taşıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

SORUŞTURMALARIN KAPSAMI

Yürütülen soruşturmalardan birincisi “yolsuzluk” suçlamasıyla İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 100 kişiyi kapsıyor. Diğer soruşturma ise “terör” suçlamasıyla İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan’ın bulunduğu 6 kişiyi hedef alıyor. Operasyon çerçevesinde İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 88’e ulaştı ve soruşturma süreci kamuoyunda geniş yankı buldu.

ERTAN YILDIZ HAKKINDA

Finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar yönetim tecrübesine sahip olan Ertan Yıldız, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı. İBB’deki pozisyonu süresince, stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde aktif görev almış ve belediyenin önemli figürlerinden biri olarak bilinir hale gelmişti.