İmamoğlu’nun ‘Diploma Davası’ Duruşması Bugün

IMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLANMASI

İmamoğlu, 19 Mart’ta gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında ortaya atılan iddialar ise, üniversite diplomasının geçersiz olduğu ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığı yönünde.

ZİNCİRLEME BELGE SAHTECİLİĞİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve bu nedenle sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını ifade ediyor.

DURUŞMA ÖNCESİ AVUKATLARA ÇAĞRI

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, dava duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna yönelik bir çağrı yaptı. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlığıyla yapılan açıklamada, “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.” denildi.

DAVA TARİHİ VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, resmi bir gerekçe belirtilmeden bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e, ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne alındı. Bu değişiklik, kamuoyunda ve savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Merkezi ve İBB cephesi, dava süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, parti içinden bazı isimler gelişmeleri “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Parti kulislerinde, İmamoğlu’na yönelik bu süreçle, muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı görüşü dile getiriliyor.