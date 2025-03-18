İmamoğlu’nun Diploma İptali ve Adaylık Şartları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN DİPLOMA İPTALİ

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alarak iptal etti. Cumhurbaşkanı adayı olmak için hazırlanan İBB Başkanı’nın diploma iptali, cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını yeniden gündeme taşıdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, TBMM üyeleri ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları, aday gösterilebiliyor. Yüksek öğrenimi bulunmayanlar, 40 yaşını doldurmayanlar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, kısıtlı bireyler, kamu hizmetinden yasaklı olanlar ve taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış olanlar bu kriterlerin dışında kalıyor. Ayrıca, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar cumhurbaşkanı adayı olamıyor.

ADAYLIĞI DESTEKLEYEN BELGELER

Aday gösterenlerin, milletvekili olduğunu kanıtlayan onaylı kimlik belgesinin veya TBMM Başkanlığı’ndan alınmış belge örneğinin sunulması gerekiyor. Ayrıca, adayın, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yüksek öğrenim diplomasının onaylı örneği de gerekli. Adayın imzasını içeren yazılı muvafakatı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınmış adli sicil ve arşiv kaydı, arka fonu beyaz 6 vesikalık renkli fotoğraflar ve bu fotoğrafların yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış hali de isteniliyor.

ADLİ SİCİL KAYDI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adaylar, başvuru dilekçelerine mahkûmiyet kararlarına ilişkin memnu hakların iadesi kararlarını ayrıca eklemek zorundalar. Bu kararların kesinleştiğine dair açıklamalı kararlara da onaylı bir örnek eklenmesi gerekiyor.