İmamoğlu’nun Diploma Soruşturması Devam Ediyor

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN DİPLOMA İDDİALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Kastamonu’da yaptığı açıklamalarda İmamoğlu, 2020 yılında da diplomasının sorgulandığını ve ilgili fakültenin bu konuda “Uygundur” raporu verdiğini aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunun yaptığı incelemeler sonucunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açtı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci bir yazı yollayan Başsavcılık, üniversiteden gerekli işlemlerin hızlandırılmasını talep etti. Soruşturma sürecinde, 5 Mart tarihinde İmamoğlu’nun ifadesi alındı. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazıda, Yükseköğretim Kurulunun raporunda, ilgili dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına dikkat çekildi.

KASTAMONU’DA DİPLOMA AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’daki etkinlikte lisans diplomasıyla ilgili iddialara dair açıklamalarda bulundu. Geçmişte fakültesinin kendisine “yatay geçişi her yönüyle uygundur” raporu verdiğini dile getirdi. İmamoğlu, şöyle konuştu: “Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne fakültem tarafından ‘İmamoğlu’nun yatay geçişi her yönüyle uygundur’ raporu verilmiş. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. Bilmiyorduk, 2020’de sormuş fakülte cevap vermiş.”

İmamoğlu, ek olarak, “Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020’de bu raporu veren dekan, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı.” sözlerini sarf etti.