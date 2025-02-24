İmamoğlu’nun Diploma Soruşturması Sürüyor

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar, farklı ihbarlarla gündeme geliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir soruşturma yürütmeye başladı.

İmamoğlu, belirtilen tarihte İstanbul Adalet Sarayı’na giderek soruşturmayı sürdüren savcılığa ifade verecek. Savcılığın süreci nasıl ilerleteceği ve bir dava açılıp açılmayacağı konusundaki netlik, önümüzdeki günlerde sağlanacak.

Bu gelişmeyle birlikte, yerel seçimlere az bir süre kala İmamoğlu’nun hukuki durumu ve olası siyasi etkileri kamuoyunda ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu süreç, seçmenlerin karar verme aşamasında önemli bir rol oynayabilir.