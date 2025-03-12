İmamoğlu’nun Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturma halen sürüyor. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez yazı göndererek, ilgili işlemlerin hızlandırılmasını talep etti. Üniversiteden yapılan başka bir açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarihli yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, sonuçlar ilgili kurumlara ve kamuoyuna bildirilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

İDDİALARA GÖRE DİPLOMA SAHTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun hazırladığı rapor kapsamında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi. İmamoğlu’nun diploma sahtecilik iddialarıyla ilgili olarak, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, “diploması dayanak gösterilerek kurulacak işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması” istendi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU RAPORU

Soruşturma sırasında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor, dosyaya dahil edildi. Bu raporda, İmamoğlu’nun Kıbrıs’taki University College of North Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programı’ndan iki yıl eğitim aldığını ve ders notlarının genel ortalamasının 2.50 olduğu ifade edildi. Ancak, raporda 1990 yılında UCNC’nın YÖK tarafından tanınmadığı ve bu yüzden İmamoğlu’nun yatay geçişinin geçerli sayılmadığı belirtildi. Bu durumda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun hareket etmediği anlaşılmakta.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Rapor ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 27 Haziran 1990 tarihli toplantısında yatay geçiş kontenjanlarının nasıl belirlendiğine dair bilgiler sundu. İlgili toplantıda, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce bölümleri için toplam 55 öğrencilik kontenjanın belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, 30 Temmuz 1990 tarihli bir ilanda, başvuruların en geç 14 Eylül 1990’da yapılabileceği vurgulandı. Raporda yer alan bilgilere göre, 12 Eylül 1990 tarihli karar ile yabancı ülkelerden yapılacak yatay geçişler için toplam kontenjanın artırılarak 80’e çıkartıldığı ifade edildi. Kabul edilen 51 öğrencinin yatay geçişinin hukuki gerekçeleri üzerinde ise herhangi bir açıklama yapılmadığı için soruşturmanın hukuka uygun yürütülmediği kanaatine varıldı.