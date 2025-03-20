İmamoğlu’nun Diplomaları Üzerinde Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan ihbarlar sonrası Yüksek Öğrenim Kurulu’nca (YÖK) hazırlanan bir rapor doğrultusunda soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ‘şüpheli’ olarak ifade vermiş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne iki kez yazı yazmasının ardından, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin diplomalarının ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleri ile iptal edildiğini açıkladı.

İnceleme Raporunun Ayrıntıları

Olayla ilgili hazırlanan inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde 55 öğrencinin geçişine dair bir karar verildiği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe ve İngilizce programları için toplamda 60 kişilik kontenjan ilan edildiği belirtildi. Kontenjanın hangi aşamada ve kim tarafından artırıldığına dair bir tespit yapılamadığı vurgulandı. “Son başvuru tarihinin göz önünde bulundurulmaksızın üniversitenin yönetim kurulu kararıyla bu sayı 80 öğrenciye çıkarıldığı görülmüştür” denildi. Yatay geçiş işlemleriyle ilgili bazı şüpheli işlemlere yer verildiği ifade edildi.

Yatay Geçiş İşlemlerinin Denetimi

Raporda, öğrencilerin yatay geçişlerinin başarı sıralamasına göre gerçekleştirilmediği yönünde bir veriye ulaşılamadığı aktarılırken, “Yönetmeliğe göre başarısız dersi olmaması gerekirken, bazı öğrencilerin transkriptlerinde F notu olmasına rağmen kayıtları yapılmıştır” denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eğitim kuruluşlarından yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı belirtilmesine rağmen, 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin tüm kuruluşlardan gelen başvuruları değerlendirdiği ifade edildi. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiği vurgulandı.

Kontenjan Uygulamaları ve İhlaller

Raporda, 10 kişilik kontenjan için yurt dışından yatay geçiş başvurularında en fazla 3 kişilik kontenjan ayrılmasının mümkün olduğu ancak dekanlığın yönetim kurulu kararıyla bu sayının artırılmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kontenjan sınırlamasına aykırı şekilde bazı öğrencilerin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği belirtilerek, “1990 yılında İngilizce İşletme programına yurt dışından geçiş başvurusu yapan bazı öğrencilerin ayrılacakları kurumdaki tüm sınavlarını başarmış olma şartını taşımadığı, buna rağmen başvurularının kabul edildiği görünmektedir” denildi. Bunun yanı sıra, 1987-1992 yılları arasında öğrenci kütük defterlerinde benzer yatay geçiş kabulü işlemlerinin olduğu kaydedildi. İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarının eşdeğerliliklerinin araştırılması gerektiği önerildi.