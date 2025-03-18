İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İDDİALAR VE GÖRÜŞMELERİN SONUCU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir sonuç çıktı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile birlikte toplamda 28 kişinin diplomasını iptal etti. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının geçerliliği sorgulandı ve kritik bir gelişme yaşandı.

KARARIN DETAYLARI

İstanbul Üniversitesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde…” diyerek süreci özetledi. Yapılan inceleme sonucunda, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 10’unun kaydının silindiği ve kalan 28 kişinin diplomalarının da “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptaline karar verildiği ifade edildi.

HUKUKİ DURUM VE OLASI SONUÇLAR

İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali, bireylerin hukuki statüsünde önemli değişiklikler ortaya çıkarıyor. Diploması olmadığı için cumhurbaşkanı seçilme şartlarına sahip olamayacaktır. Bu duruma karşı İmamoğlu, idari yargıda iptal davası açarak yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Yürütmenin durdurulması için ise iki temel koşul vardır: 1. Açıkça hukuka aykırılık 2. Telafisi imkânsız zararların oluşması. İdari mahkeme bu koşulların sağlandığına inanırsa yürütmeyi durduracak ve böylelikle İmamoğlu’nun adaylığına engel bir durum kalmayacaktır.