İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi Mi?

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 28 kişinin diplomalarını iptal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İptal kararı, üniversitenin 18 Mart 2025 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın ‘Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.”

DİPLOMA İPTALİ ASKERLİK TARİHİNİ ETKİLER Mİ?

Medya yorumcusu Cem Küçük, katıldığı bir programda “Diploma iptal edilirse, Ekrem İmamoğlu lise mezunu olmuş olacak. Bu da İmamoğlu’nun yeniden askerlik yapacağı anlamına geliyor” dedi. Bu ifadeler, İmamoğlu’nun askerlik durumu hakkında çeşitli spekülasyonları beraberinde getiriyor.