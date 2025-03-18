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İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi, Tepkiler Yükseldi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’DEN DİPLOMA İPTALİ

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Bu karar sonrasında tepkiler hızla artış gösterdi. CHP’li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla sıra kapaklarına vurarak seslerini yükseltti. Ayrıca milletvekilleri, kürsüyü işgal ederek “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde slogan attı.

MECLİS’TEN DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

CHP’li vekillerin gösterdiği bu protesto sırasında, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in hareketi ise dikkat çekti. DEM Partili Önder, protesto anında birleşime ara vererek durumu yönetti.

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