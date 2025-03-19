İmamoğlu’nun Diploması Soruşturmasında Yeni Gelişme

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMA İDDİALARIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar üzerine başlattığı soruşturmada önemli bir aşamaya ulaştı. İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 28 kişinin diplomasını iptal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hazırladığı raporda bu duruma dair tespitler doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE ALIMI

Soruşturma çerçevesinde, 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi de alınmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği ilk yazısında, Yükseköğretim Kurulu’nun araştırma raporunun içeriğinde, o dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığını belirtmişti. Raporun içindeki yazışmalara göre, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının yerine getirilmesi gerektiği ifade edilirken, tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus’ın (UCNC) üzerinden gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından YÖK kararlarına aykırı şekilde yürütüldüğü anlaşılmıştı.

DİPLOMANIN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI

Başsavcılık yazısında, “YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı” ifadesine yer verildi. Bu durumun ışığında, “bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği” ve bu diploma ile yapılacak işlemlerin hukuka uygun hale getirilmesi adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden, bu sürecin beraberinde doğabilecek hukuki sonuçların telafisi mümkün olmayan durumlar oluşturabileceği hatırlatıldı.

Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitimine dair tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini talep etti. Aynı zamanda, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçiş kabul işlemleri hakkında hangi kişilerin görev aldığının tespit edilmesini ve bu kişilerin kimlik bilgilerini istedi. Yatay geçişle ilgili raporda belirtilen tarihlerde başka işlemler yapılıp yapılmadığına dair yanıtın da acilen savcılığa ulaştırılması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor…