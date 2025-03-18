İmamoğlu’nun Diplomasiyle İlgili Yeni Gelişmeler

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olabileceği iddiası araştırılıyor. Bu kapsamda, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucu ortaklarından olan Özalp Tozan’dan ifade alındı. Tozan, üniversitenin kuruluş sürecini ve diploma sistemini detaylarıyla aktardı.

ÜNİVERSİTENİN DENKLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Özalp Tozan, 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi’ni kurduğunu belirtti. Üniversitenin Amerika’daki Southeastern Üniversitesi ile bağlantılı bir yapı içinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Tozan, o dönemde Türkiye’de denklik başvurularının olmadığını söyledi. Tozan, “Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi’nin Türkiye’de denkliği yoktu. Diplomalar, Amerika’daki Southeastern Üniversitesi tarafından veriliyordu.” diyerek, öğrencilerin bu durumu bilerek kayıt yaptırdığını vurguladı.

DİPLOMA SİSTEMİNİN DETAYLARI

Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin o dönemde kendi diplomasını basmadığını belirterek, tüm mezuniyet belgelerinin ABD’den gelen Southeastern Üniversitesi tarafından onaylandığını anlattı. “O yıllarda Türkiye’de denkliğimiz yoktu, ancak Amerika’daki üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağlanıyordu” diyen Tozan, bu bilginin öğrencilere de açık olduğunu söyledi.

Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu ile kişisel bir bağlantısının olmadığını ve neden hakkında bilgi almak üzere listede bulunduğunu bilmediğini kaydetti. “Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi de beni bu konu hakkında hiç aramadı.” şeklinde konuşan Tozan, o dönemde üniversiteye kayıt yaptıran birçok öğrencisi olduğunu ve hepsini hatırlamasının mümkün olmadığını belirtti.

DEVLET ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin bir vakıf üniversitesi değil, özel bir şirket üniversitesi olduğunu da vurguladı. Bu nedenle öğrencilerin devlet üniversitelerine yatay geçiş yapmasının mümkün olmadığını belirtti. “Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversiteydi. Türkiye’deki devlet üniversitelerine nasıl geçiş yapılabildiğini anlamıyorum.” diyen Tozan, İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapan herhangi bir öğrenciyi tanımadığını ve hatırlamadığını da ekledi.

REFERANS İLE İLGİLİ BEYANLAR

Özalp Tozan, kendisinin kimseye referans olmadığını ve üniversitenin Türkiye’de denkliğinin olmadığını her zaman açıkça söylediklerini ifade etti. “Benim tek amacım, Kıbrıs’a ekonomik anlamda katkı sağlamaktı.” dedi.