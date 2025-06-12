İmamoğlu’nun Duruşması 26 Eylüle Ertelendi

İMAMOĞLU’NA SUÇLAMALAR VE DAVALAR

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisi hakkındaki soruşturmaları eleştirerek, sürekli olarak aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia etti. İmamoğlu’na bu açıklamaları nedeniyle “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı ve 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMAYA KATILMAMA TEPKİSİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye alındı. İmamoğlu ve avukatları bu duruma tepki gösterdi. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de destek amaçlı planladıkları mitingin iptal edildiğini bildirdi. Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı duruşma 26 Eylül Cuma gününe ertelendi. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişiyi, şüpheliler lehine karar vermek amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtiliyor. İddianamede tanıklık yapan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun açıklamaları sonrasında basında ve sosyal medyada isminin yayımlandığını, bir karalama kampanyasına maruz kaldığını ifade etti. S.B., daha önce hukuksuz bir iş yapmadığını, yalnızca CHP değil, diğer partilere ait birçok davada da bilirkişilik yaptığını söyledi.

YARGIYA ETKİ TEŞEBBÜSÜ İDDİASI

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında bilirkişinin yer aldığı bazı soruşturma ve kovuşturmalardan bahsederek, “Bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı” yönünde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor. Bu şekilde kamuoyu baskısıyla İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerdeki devam eden soruşturmalarda resmi bilirkişilik görevine etki etmeye çalıştığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği değerlendirilmekte. İmamoğlu hakkında, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlerken suçlayarak, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.” demişti. İmamoğlu, aleyhine açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü savunarak, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamaların hemen ardından İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Bilirkişinin telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasıyla ilgili Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, diğer bazı gazeteciler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.