İmamoğlu’nun Duruşması Bugün Başlıyor

DAVANIN İLK DURUŞMASI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla ilgili yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün yapılacak. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye alınması üzerine İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi. İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağı ise bildirildi. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, destek amaçlı planladıkları mitingin iptal edildiğini duyurdu.

DURUŞMANIN SEYRİ HAKKINDA BEKLENTİLER

Eğer İmamoğlu duruşmaya katılmazsa, davanın seyrinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Duruşmanın saat 10.30’da başlaması, ardından 15-20 dakikalık bir bekleme süresinin ardından ara kararın verilmesi öngörülüyor. Hakimin, İmamoğlu hakkında ‘zorla getirme kararı’ çıkararak davayı ertelemesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’taki basın toplantısında, bazı soruşturmalarla ilgili bilirkişilerden birini lehine karar vermesi amacıyla hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI VE BİLİRKİŞİLERİN AÇIKLAMALARI

İddianamede yer alan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun açıklamalarıyla isminin çeşitli basın organları ve sosyal medyada yayınlandığını, bu durumun bir karalama kampanyasına dönüşmüş olduğunu söyledi. Kendisi, bugüne kadar hukuksuz bir şey yapmadığını, CHP dışındaki birçok partinin davalarında da bilirkişilik yaptığını belirtti. İddianamede, İmamoğlu’nun basın toplantısında bilirkişinin yer aldığı bazı soruşturma ve kovuşturmalardan bahsedilerek, “Bu şekilde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı” değerlendirmesi yapıldı. İmamoğlu hakkında, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta yaptığı basın toplantısında bilirkişinin haksız şekilde yanlı rapor düzenlediğini ifade etti. “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk” şeklinde konuşan İmamoğlu, hukuken geçerli olmayan raporların davalarda nasıl kullanıldığını göstereceğini söyledi. Ayrıca, kendisini hedef alanilirkişilerin sürece dahil olduğunu öne sürdü. İmamoğlu’nun açıklamalarının hemen ardından, bilirikşi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanmasıyla ilgili olarak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, diğer bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.