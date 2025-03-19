İmamoğlu’nun Evindeki Hareketlilik Havadan Görüntülendi

İMAMOĞLU’NA GÖZALTI İŞLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği, para aklama, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Ayrıca, ‘kent uzlaşısı’ faaliyetleri kapsamında terör örgütüne yardım etmekle de suçlanıyor. Gözaltı işlemi, Sarıyer’de bulunan evinde gerçekleşti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu’nun evinin önündeki hareketlilik, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Görüntülerde, İmamoğlu’na yakın bazı kişilerin eve ziyaretler yaptığı gözlemlendi. Bu durum, gözaltı işleminin ardından yaşanan gelişmeleri gösteriyor. – İSTANBUL