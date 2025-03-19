İmamoğlu’nun Gözaltı Haberi Dünya Basınında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla beraber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi gözaltına alındı. Türkiye’de siyaseti ve piyasalara ciddi etkiler yaratan bu durum, dünya genelindeki medya kuruluşlarının manşetlerine yansıdı. Uluslararası basın, İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak tanımlarken, gözaltı kararını siyasi bir adım olarak değerlendirdi ve Türkiye’deki mevcut durumu yakından incelemeye aldı.

financial times: gözaltında en büyük rakip

Financial Times, “Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlıklı haberinde, İmamoğlu’nun siyasi eylemleri nedeniyle bir dizi soruşturmaya maruz kaldığını ve hükümeti yargıyı siyasi bir alet olarak kullanmakla suçladığını aktardı. Haberde, “Türkiye’nin en popüler siyasi figürlerinden biri olan İmamoğlu, bir yıldan kısa süre önce 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını açık ara kazandı. Kamuoyu yoklamaları, onu Erdoğan’ın önünde gösteriyor,” denildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olarak belirlendiği ve diplomasının iptal edilmesi durumunda yarıştan engellenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.

bloomberg: gözaltı baş rakibi etkiliyor

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan’ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla haberi duyurdu. İmamoğlu’nun geçen yıl İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın adayını yenerek cumhurbaşkanlığı için en güçlü isim haline geldiğini vurgulayan gazete, “Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu,” şeklinde ifade etti. Gözaltının yedi yıldan fazla hapis ve siyasi yasak içeren davalarla bağlantılı olduğunu hatırlatarak, sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

cnn: siyasi baskının yeni aşaması

CNN, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi” çerçevesiyle ele alarak, eleştirmenlerin gözaltıları “siyasi bir operasyon” olarak nitelendirdiğini aktardı. Haberde, “Bu adım, Erdoğan’ın geçen yılki yerel seçim yenilgisinden sonra muhalefete yönelik baskıyı artırdığının bir göstergesi,” şeklinde belirtildi. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi de anımsatılarak, “Lisans diploması olmayan biri cumhurbaşkanı adayı olamaz,” vurgusu yapıldı.

the guardian: zafer kazanamama ihtimali

İngiliz gazete The Guardian, “Erdoğan’ın en önemli rakibi, diploması iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alındı” şeklinde bildirdi. CHP’nin 23 Mart’ta İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemeyi planladığına dikkat çekilirken, “2028’de yapılması beklenen seçimler erken bir tarihe çekilebilir,” yorumu yapıldı. Teneo’dan Wolfango Piccoli’nin “Diploma iptali, Erdoğan’ın seçimle zafer elde edemeyeceğini anladığını gösteriyor,” sözleri habere damgasını vurdu.

le monde: gözaltı ve siyasi durum

Fransız gazetesi Le Monde, “Erdoğan’ın büyük rakibi gözaltına alındı” başlığıyla gelişmeyi aktardı. İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde CHP’yi temsil etmek için tek aday olduğunun altı çizildi ve “Türkiye’de erken seçim ihtimali de gündemde,” denildi. Gazete, operasyonun Türkiye’deki siyasi atmosferi daha da gerdiğini ifade etti.

france 24: kariyeri yargının gölgesinde

France 24, İmamoğlu’nu “Erdoğan’a meydan okuyabilecek en güçlü aday” olarak tanımlayıp, “Kariyeri, siyasi nedenlerle açıldığı söylenen davaların gölgesinde kaldı,” sözlerine yer verdi. Türkiye’deki internet ve sosyal medya erişimlerine getirilen kısıtlamalar ile ilgili detaylara da haberde yer verildi.