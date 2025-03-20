İmamoğlu’nun Gözaltı Protestolarında Özel Saraçhane’de

DÜZENLENEN OPERASYON

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde evinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltı işlemleri devam ederken, akşam saatlerinde destekçileri Saraçhane’de protesto gösterisi düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB Başkanlık Binası’nın önünde toplanan vatandaşlara bir konuşma yaptı.

CHP LİDERİ SARAÇHANE’DE

Gecenin ilerleyen saatlerinde, kalabalık dağılınca Özel, geceyi İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında geçirdi. Gün boyu Saraçhane’de bulunan Özel, CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte burada uyudu. Erken saatlerde Özel’in uyuduğu çekyat, gazeteciler tarafından kaydedildi. İşte Özgür Özel’in geceyi geçirdiği yatak;