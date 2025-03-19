İmamoğlu’nun Gözaltı Sırasında İlk Kareleri

İBB YÖNETİMİNE YONELİK YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik olarak gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonları, büyük bir etkinlik yarattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da içeren 106 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINDAKİ İLK ANLARI

Emniyet kurumundaki işlemleri devam eden İmamoğlu’na ait gözaltına alındığı andaki ilk görüntüler public oldu. İmamoğlu’nun, polislerle birlikte yürürken kendisine yönelik “Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek” sözlerine el sallayarak tepki verdiği görüldü.