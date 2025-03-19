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İmamoğlu’nun Gözaltı Sırasında İlk Kareleri

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İBB YÖNETİMİNE YONELİK YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik olarak gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonları, büyük bir etkinlik yarattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da içeren 106 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINDAKİ İLK ANLARI

Emniyet kurumundaki işlemleri devam eden İmamoğlu’na ait gözaltına alındığı andaki ilk görüntüler public oldu. İmamoğlu’nun, polislerle birlikte yürürken kendisine yönelik “Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek” sözlerine el sallayarak tepki verdiği görüldü.

ÖNEMLİ

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Morgan Stanley’nin Borsa İstanbul Kararı Açıklandı

İmamoğlu'nun gözaltı durumu sonrası borsa düşerken, altın ve döviz tarihî zirvelerini gördü. Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildiğini açıkladı; bu durumun güncel gelişmelerle ilgisi olmadığı belirtildi.
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ABD’den İmamoğlu Hakkında Yorum Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak iç işleyişe müdahale etmeyeceklerini belirtti.

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