İmamoğlu’nun Gözaltı Süreci ve İBB Yönetimi

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul’da siyasi atmosfer, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından farklı bir hal aldı ve belediye yönetiminde yapılacak olası değişiklikler üzerine tartışmalar gündeme geldi. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin geleceği hakkında belirsizliği artırdı. Bu noktada, “İBB Başkanı değişecek mi?” sorusu öne çıkıyor.

BELEDİYE YÖNETİMİNDE BELİRSİZLİK

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İBB yönetiminin durumu belirsizleşiyor. Türk hukuk sistemine göre, belediye başkanının görevden alınması halinde yeni bir atama yapılması gerekiyor. Soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu iddialarıyla ilgili olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren göreve getirdiği kişilerin İBB Başkanı olduktan sonra büyükşehir belediyesinin birimlerine yerleştirildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, “İhaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “rüşvet” ve “irtikap” suçlarını işleyen şüphelilerin çok sayıda belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle hareket ettikleri kaydedildi.

İBB’DEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan, İBB yönetimi soruşturmaya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugün Türkiye adına üzücü bir sürecin yaşandığı ve gelişmelerin dikkatle takip edildiği vurgulandı. “Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve sayın başkanımız başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “16 milyon İstanbulluya kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmek için tüm çalışma arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız” mesajı verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP içindeki “para sayma” görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların beyanları doğrultusunda devam eden soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltı kararı verilen isimlerin listesi uzun; aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık gibi önemli isimler bulunuyor. Gözaltına alınanların sayısı, şehirdeki siyasi hareketliliği artırmaya devam ediyor.